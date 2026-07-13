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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Aufbruch von zwei Containern - Zeugen gesucht

Kandel (ots)

In dem Zeitraum von Samstag auf Sonntag verschafften sich bisher unbekannte Täter unberechtigten Zutritt auf ein Gelände im Buschurweg in Kandel-Minderslachen und brachen zwei auf dem Gelände stehende Container auf. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9211-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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