Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Waldbrand zwischen Rülzheim und Rheinzabern - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Rülzheim / Rheinzabern (ots)

Am heutigen Abend wurde der Polizei gegen 18:00 Uhr ein Brand im Waldgebiet zwischen Rülzheim und Rheinzabern in Höhe des Dieterskirchels gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Waldfläche von etwa 50 bis 60 Quadratmetern in Brand geraten war. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer zügig zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Zur Absicherung der Einsatzstelle und Durchführung von Verkehrsmaßnahmen war neben Polizei und Feuerwehr auch die Straßenmeisterei Kandel im Einsatz. Auf der L 540 wurden entsprechende Ableitungsmaßnahmen eingerichtet. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt in der kommenden Woche durch das Fachkommissariat K 41 der Kriminalinspektion Landau.

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