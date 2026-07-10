Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65

AS Deidesheim - Geplatzter Bewässerungsschlauch sorgt für Aquaplaning-Gefahr auf Autobahn

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A65 / AS Deidesheim (ots)

Ein geplatzter Schlauch einer Bewässerungsanlage hat am frühen Freitagmorgen (10.07.2026, 04:48 Uhr) zu einem Polizeieinsatz auf der A65 geführt. Die Gefahrenstelle befand sich an der Anschlussstelle Deidesheim, kurz vor dem Übergang zur B271. Aufgrund des Defekts stand die Fahrbahn großflächig unter Wasser, sodass eine akute Gefahr von Aquaplaning für den fließenden Verkehr bestand. Die Polizei sicherte den betroffenen Bereich umgehend ab. Der Verantwortliche der Bewässerungsanlage konnte schnell ermittelt werden. Dieser leitete unverzüglich Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung ein.

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