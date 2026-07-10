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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65
AS Deidesheim - Geplatzter Bewässerungsschlauch sorgt für Aquaplaning-Gefahr auf Autobahn

POL-PDLD: A65 / AS Deidesheim - Geplatzter Bewässerungsschlauch sorgt für Aquaplaning-Gefahr auf Autobahn
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A65 / AS Deidesheim (ots)

Ein geplatzter Schlauch einer Bewässerungsanlage hat am frühen Freitagmorgen (10.07.2026, 04:48 Uhr) zu einem Polizeieinsatz auf der A65 geführt. Die Gefahrenstelle befand sich an der Anschlussstelle Deidesheim, kurz vor dem Übergang zur B271. Aufgrund des Defekts stand die Fahrbahn großflächig unter Wasser, sodass eine akute Gefahr von Aquaplaning für den fließenden Verkehr bestand. Die Polizei sicherte den betroffenen Bereich umgehend ab. Der Verantwortliche der Bewässerungsanlage konnte schnell ermittelt werden. Dieser leitete unverzüglich Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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