Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 10, in Höhe der Anschlussstelle Maximiliansau, ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 16.00 Uhr befuhren ein 74-Jähriger VW-Fahrer und ein 36-Jähriger LKW-Fahrer die rechte und mittlere Fahrspur der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Landau. An der Anschlussstelle Maximiliansau wollte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer auf die Bundesstraße 10 auffahren und übersah hierbei den 74-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 74-Jährige seinen VW ab und wich auf die mittlere Fahrspur aus, auf der sich der 36-jährige LKW-Fahrer befand. Der 36-Jährige bremste ebenfalls ab und wich auf die äußerste linke Fahrspur aus. Da auf der äußersten linken Fahrspur auch ein Verkehrsteilnehmer unterwegs war, konnte der 36-jährige LKW-Fahrer nicht zu weit nach links ausweichen, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem 74-Jährigen und dem 36-Jährigen kam. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfall oder den bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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