Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Ilbesheim, Wollmesheim, Hochstadt (ots)

Am 07. und 08.07.2026 wurden mehrere Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau im Bereich der L 509 sowie in Hochstadt durchgeführt.

Eine Standkontrolle befand sich im Bereich Ilbesheim. Bei erlaubten 50 km/h mussten innerhalb einer Stunde 14 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 73 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Bei einer weiteren Standkontrolle in Höhe Landau-Wollmesheim wurden innerhalb von 1,45h Stunden 28 Fahrzeugführer bei erlaubten 70 km/h beanstandet. Hierbei wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 100 km/h gemessen. Hier steht ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei im Raum.

Nach Bürgerbegehren wurde am Dienstagmorgen (07.07.26) gegen 9.00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Hauptstraße in Hochstadt durchgeführt. Hierbei konnten bei erlaubten 30 km/h innerhalb einer Dreiviertelstunde bei 15 gemessenen Fahrzeugen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

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