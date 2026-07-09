Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Landau-Süd - Verkehrsrowdy auf der A65

Zeugenaufruf

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A65/AS Landau-Süd (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer beschwerten sich gestern Abend (08.07.2026, 18:40 Uhr) über die rücksichtslose Fahrweise eines Mercedes-Fahrers auf der Autobahn 65. Der Mann fiel zunächst im Bereich Landau-Dammheim auf. Trotz einer dort geltenden Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 km/h raste er mit überhöhter Geschwindigkeit heran und überholte mehrere Fahrzeuge verbotswidrig über den Standstreifen. Im Anschluss wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und setzte seine Fahrt mit weiteren Rechtsüberholmanövern fort. An der Anschlussstelle (AS) Landau-Süd verließ das Fahrzeug schließlich die A65 in Richtung Bad Bergzabern. Die polizeilichen Ermittlungen zum Fahrzeughalter laufen bereits anhand des bekannten Kennzeichens. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen sowie Geschädigten. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Mercedes-Fahrers gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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