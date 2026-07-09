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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heckenbrand

Herxheim (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2026 kam es gegen 16:36 Uhr in Herxheim zu einem Heckenbrand. Der Eigentümer wollte mit einem Bunsenbrenner Unkraut vernichten. Durch Funkenflug entzündete sich ein Teil der Hecke und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Außer der abgebrannten Hecke entstand kein weiterer Sach - bzw. Personenschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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