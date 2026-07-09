POL-PDLD: Heckenbrand
Herxheim (ots)
Am Mittwoch, 08.07.2026 kam es gegen 16:36 Uhr in Herxheim zu einem Heckenbrand. Der Eigentümer wollte mit einem Bunsenbrenner Unkraut vernichten. Durch Funkenflug entzündete sich ein Teil der Hecke und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Außer der abgebrannten Hecke entstand kein weiterer Sach - bzw. Personenschaden.
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