POL-PDLD: Heckenbrand

Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Mittag erhielt ein 83-jähriger Mann aus Wörth am Rhein einen Anruf einer ihm unbekannten Frau, die ihm mitteilte, dass er angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Den gewonnenen Geldbetrag würde man in bar auszahlen und man würde hierfür eine Gebühr verlangen. Der 83-Jährige bemerkte allerdings, dass es sich hierbei um einen Betrugsversuch handelte und ging auf die ...

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