PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Person aus Dortmund-Ems-Kanal geborgen - Umfangreicher Wasserrettungseinsatz

FW-DO: Person aus Dortmund-Ems-Kanal geborgen - Umfangreicher Wasserrettungseinsatz
  • Bild-Infos
  • Download

Dortmund (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 11:00 Uhr zu einem Wasserrettungseinsatz an den Dortmund-Ems-Kanal im Bereich der Straße "Im Siesack" alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war eine Person aus einem Schlauchboot in den Kanal gestürzt und anschließend nicht wieder an die Wasseroberfläche gelangt. Daraufhin wurde ein umfangreicher Such- und Rettungseinsatz eingeleitet. An dem Einsatz beteiligt waren die Spezialeinheit Wasserrettung der Feuerwehr Dortmund mit ihrem Rettungsboot, Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 9, sowie der Löschzug 23 der Freiwilligen Feuerwehr. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen kamen zudem ein Rettungshubschrauber sowie ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz, die den Bereich aus der Luft absuchten. Trotz des umfassenden Einsatzes aller beteiligten Kräfte konnte die vermisste Person erst gegen 15:30 Uhr lokalisiert und leider nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Während des Einsatzes arbeiteten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eng zusammen. Die Feuerwehr Dortmund spricht den Angehörigen und Hinterbliebenen ihr tiefes Mitgefühl aus.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Lagedienst
Gregor Kusemann
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: gkusemann@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dortmund
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren