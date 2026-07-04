Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Person aus Dortmund-Ems-Kanal geborgen - Umfangreicher Wasserrettungseinsatz

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 11:00 Uhr zu einem Wasserrettungseinsatz an den Dortmund-Ems-Kanal im Bereich der Straße "Im Siesack" alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war eine Person aus einem Schlauchboot in den Kanal gestürzt und anschließend nicht wieder an die Wasseroberfläche gelangt. Daraufhin wurde ein umfangreicher Such- und Rettungseinsatz eingeleitet. An dem Einsatz beteiligt waren die Spezialeinheit Wasserrettung der Feuerwehr Dortmund mit ihrem Rettungsboot, Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 9, sowie der Löschzug 23 der Freiwilligen Feuerwehr. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen kamen zudem ein Rettungshubschrauber sowie ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz, die den Bereich aus der Luft absuchten. Trotz des umfassenden Einsatzes aller beteiligten Kräfte konnte die vermisste Person erst gegen 15:30 Uhr lokalisiert und leider nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Während des Einsatzes arbeiteten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eng zusammen. Die Feuerwehr Dortmund spricht den Angehörigen und Hinterbliebenen ihr tiefes Mitgefühl aus.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell