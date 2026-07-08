Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Barbelroth/Oberhausen - Geschwindigkeitskontrollen

Barbelroth/Oberhausen (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde von 07:30-08:30h in der Hauptstraße in Barbelroth eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h fuhren elf Verkehrsteilnehmer zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 48km/h. In der folgenden Nacht auf heute wurde ab 01:35h erneut an dieser Stelle die Geschwindigkeit überwacht. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden. Ab 02:40h wurde die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h in Oberhausen überwacht. Hierbei konnten in einer Stunde zwei Verstöße festgestellt werden. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit betrug 50km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell