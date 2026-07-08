POL-PDLD: Germersheim - Flucht vor freilaufenden Hunde führt zu Sturz

Lustadt (ots) - Am 06.07.2026 beschädigten bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle "Am Klärwerk" in Lustadt zwei Bagger. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Polizei Germersheim übermittelt werden. Hierzu nutzen ...

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