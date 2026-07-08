PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Flucht vor freilaufenden Hunde führt zu Sturz

Germersheim (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 11-jähriger Fahrradfahrer den Fahrradweg in der Friedrich-Ebert-Straße. Plötzlich bemerkte er, dass zwei Hunde aus einem dortigen Grundstück entwischten und ihm bellend hinterherrennen. Verängstigt erhöhte er seine Geschwindigkeit und kollidierte anschließend mit einem geparkten PKW. Dabei wurde er leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren