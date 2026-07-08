POL-PDLD: Germersheim - Flucht vor freilaufenden Hunde führt zu Sturz
Germersheim (ots)
Gestern Nachmittag befuhr ein 11-jähriger Fahrradfahrer den Fahrradweg in der Friedrich-Ebert-Straße. Plötzlich bemerkte er, dass zwei Hunde aus einem dortigen Grundstück entwischten und ihm bellend hinterherrennen. Verängstigt erhöhte er seine Geschwindigkeit und kollidierte anschließend mit einem geparkten PKW. Dabei wurde er leicht verletzt.
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