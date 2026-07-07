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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/A65 - Fahrbahnsperrung nach Pkw-Brand

POL-PDLD: Landau/A65 - Fahrbahnsperrung nach Pkw-Brand
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Landau/A65 (ots)

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am gestrigen Montagmittag (06.07.2026) auf der Autobahn 65. Gegen 12:30 Uhr geriet der Motorraum eines Personenkraftwagens im Bereich der Anschlussstelle Landau-Nord aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Für die Dauer der Löscharbeiten durch die hinzugerufene Feuerwehr musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam zu vorübergehenden Rückstaus. Personen wurden nach aktuellstem Stand nicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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