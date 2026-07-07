Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/A65 - Fahrbahnsperrung nach Pkw-Brand

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Landau/A65 (ots)

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am gestrigen Montagmittag (06.07.2026) auf der Autobahn 65. Gegen 12:30 Uhr geriet der Motorraum eines Personenkraftwagens im Bereich der Anschlussstelle Landau-Nord aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Für die Dauer der Löscharbeiten durch die hinzugerufene Feuerwehr musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam zu vorübergehenden Rückstaus. Personen wurden nach aktuellstem Stand nicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

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