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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Geschwindigkeitskontrolle nach Bürgerbeschwerden

POL-PDLD: Maikammer - Geschwindigkeitskontrolle nach Bürgerbeschwerden
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Maikammer (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden führte die Polizei am gestrigen Montagabend (06.07.2026) in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Bahnhofstraße durch. Insgesamt mussten dabei 18 Autofahrer sanktioniert werden, weil sie sich nicht an die dort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hielten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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