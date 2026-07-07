POL-PDLD: Maikammer - Geschwindigkeitskontrolle nach Bürgerbeschwerden

Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Vormittag kam es in der Marktstraße in Wörth am Rhein zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 81-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Auto beim Ausparken einen geparkten SUV einer 32-Jährigen beschädigte. Im Anschluss entfernte sich die 81-Jährige von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. ...

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