POL-PDLD: Maikammer - Geschwindigkeitskontrolle nach Bürgerbeschwerden
Maikammer (ots)
Aufgrund von Bürgerbeschwerden führte die Polizei am gestrigen Montagabend (06.07.2026) in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Bahnhofstraße durch. Insgesamt mussten dabei 18 Autofahrer sanktioniert werden, weil sie sich nicht an die dort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hielten.
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