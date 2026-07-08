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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Sachbeschädigung

Lustadt (ots)

Am 06.07.2026 beschädigten bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle "Am Klärwerk" in Lustadt zwei Bagger. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Polizei Germersheim übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: pigermersheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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