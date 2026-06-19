Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Mann rennt oberkörperfrei über die Autobahn

Wörth am Rhein (ots)

Am Donnerstagvormittag erhielt die Polizei Wörth gegen 10.30 Uhr die Meldung über einen Mann, der sich auf dem Radweg an der Einmündung der Kreisstraße 15 und der Autobahn 65 bei Wörth-Dorschberg auffällig verhalten würde, da er oberkörperfrei einen Stock in bedrohlicher Art in der Hand hielt. Wenige Minuten später wurde gemeldet, dass der Mann an der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg über die Autobahn lief und sich im Bereich der Mittelleitplanke kurzzeitig auf die Fahrbahn legte. Anschließend rannte der Mann weiter über die Fahrbahn, die in Richtung Landau führt, und kletterte über den Wildzaun. Bei einer anschließenden Fahndung konnte der 23-jährige Mann auf einem Feldweg hinter dem Wohngebiet angetroffen werden. Der 23-Jährige zeigte sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde deswegen in eine psychiatrische Fachklinik verbracht. Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es glücklicherweise nicht.

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