Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel

Rheinzabern - Geschwindigkeitskontrollen

Kandel / Rheinzabern (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden in Kandel und Rheinzabern Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In dem Zeitraum von 08.15 Uhr bis 09.00 Uhr wurden in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern etwa 95 Fahrzeuge gemessen. Hierbei waren vier Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50 km/h mit 64 km/h gemessen. Bei einem Verkehrsteilnehmer wurde zudem ein Mangel am Fahrzeug festgestellt, der im Nachhinein behoben werden muss. In der Zeit von 09.15 Uhr bis 09.50 Uhr wurde eine Geschwindigkeitsmessung an der Landesstraße 549 von Kandel in Richtung Rheinzabern durchgeführt. Acht Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h und wurden sanktioniert. Der Tagesschnellste war mit 82 km/h unterwegs.

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