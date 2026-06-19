Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Zeiskam (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 17.06.2026 - 18.06.2026 mehrere Fahrzeuge in der Friedhofstraße in Zeiskam durch das Besprühen mit schwarzer Farbe. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim 07274/9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

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