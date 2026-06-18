Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Vorfahrt missachtet

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Landau (ots)

Am 18.06.2026 befuhr gegen 11:45 Uhr ein 88-jähriger Hyundai-Fahrer die Gilletstraße und wollte nach links in die Herrenbergstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 64-jährigen Ford-Fahrers, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Im weiteren Verlauf prallte der PKW Hyundai zudem gegen den Zaun einer ansässigen Firma. Auch ein Verteilerkasten wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der 88-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

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