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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zittrig während Kontrolle

Landau (ots)

Am 18.06.2026 wurde gegen 12:40 Uhr in der Bodelschwinghstraße in Landau ein 30-jähriger Hyundai-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Unter anderem zitterte der 30-Jährige am ganzen Körper. Auf Vorhalt gab dieser an, am gestrigen Abend Cannabis konsumiert zu haben. Ein Vortest bestätigte die getätigten Angaben, dieser reagierte positiv auf THC. In der Folge wurde dem 30-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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