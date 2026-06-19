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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Ohne Führerschein erwischt

Landau (ots)

Am 19.06.2026 wurde gegen 01:25 Uhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer in der Johannes-Kopp-Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen, da bei diesem eine unsichere Fahrweise festgestellt werden konnte. Im Rahmen der Kontrolle konnte keine etwaige Beeinflussung erkannt werden. Als Erklärungsansatz für das Fahrverhalten dürfte das Fehlen einer entsprechenden Fahrerlaubnis in Betracht kommen. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt. Der 21-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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