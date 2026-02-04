Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wittmund - Glätteunfälle

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich/Wittmund - Glätteunfälle

In den Landkreisen Aurich und Wittmund kam es am Mittwoch zu diversen Glätteunfällen. Bei zwei Unfällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt. In den meisten Fällen blieb es aber bis zum Nachmittag bei leichten Blechschäden.

Insgesamt haben sich im Zeitraum zwischen 5.30 Uhr und 15 Uhr aufgrund der Witterungsverhältnisse im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund 25 Verkehrsunfälle ereignet. Oftmals gerieten Autofahrer auf glatten Nebenstraßen ins Rutschen, landeten in einem Graben oder kollidierten mit einem Stromkasten, einem Straßenschild oder einem anderen Pkw.

Bereits gegen 5.50 Uhr war auf der Bundesstraße 210 in Loppersum, Gemeinde Hinte, ein Lkw ins Rutschen geraten und stand daraufhin quer auf der Fahrbahn. Die Bundesstraße musste in Fahrtrichtung Aurich halbseitig gesperrt werden. Kurz darauf kam es dort auch zu einem Folgeunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. Die beiden Lkw und der Pkw waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppern geborgen werden. Die Bergungsmaßnahmen waren gegen 9.45 Uhr beendet.

Bei einem Unfall auf der Wirdumer Straße in Upgant-Schott geriet gegen 5.40 Uhr ein Bulli-Fahrer alleinbeteiligt in einen Graben und verletzte sich leicht. Bei einem Auffahrunfall, der sich gegen 9.50 Uhr auf der Popenser Straße in Aurich ereignete, wurde ebenfalls ein Autofahrer leicht verletzt. Bei allen anderen gemeldeten Unfällen blieben die Beteiligten unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell