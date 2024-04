Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Lingenfeld/Knittelsheim - Verkehrskontrollen

Germersheim/Knittelsheim/Lingenfeld (ots)

Gestern Vormittag führten Germersheimer Polizisten Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Knittelsheim durch. Insgesamt zwölf Autofahrer waren hier zu schnell unterwegs. Anschließend wurde auf L537 bei Lingenfeld eine "Stoppschildkontrolle" durchgeführt. 19 Autofahrer hielten dort nicht ordnungsgemäß an und wurden entsprechend verwarnt. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle in der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim wurden nochmal zehn Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell