POL-PDLD: Landau - Betrunken Unfall verursacht

Landau (ots) - ...will ein 20-Jähriger aus Frankfurt am Main getrunken haben, als er am 10.09.2023 gegen 03:35 Uhr in Landau in der Bismarckstraße mit seinem PKW unterwegs war. Ein Alco-Test ergab einen Wert von über einer Promille. Da der 20-Jährige zudem Schlangenlinien fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im ...

