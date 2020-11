Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: ein Unfall zum Staunen

GermersheimGermersheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich gegen 01.40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Geschwister-Scholl-Straße in Germersheim. Dabei parkte ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Germersheim rückwärts aus und kollidierte mit insgesamt drei Fahrzeugen. Soweit klingt der Unfall recht alltäglich. Bei der Unfallaufnahme kamen die Beamten dann allerdings schnell ins Staunen. Der Fahrer stand nämlich nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, sondern war auch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Doch damit nicht genug. Auch das Fahrzeug war nicht versichert. Zu allem Überfluss hatte er dann auch noch einen Schlagstock und seine Beifahrerin Betäubungsmittel dabei. Sowohl gegen ihn als auch seine Beifahrerin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf über 5000 Euro.

