POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 18.07.2020

++ Radfahrerin schwer verletzt ++ Trunkenheitsfahrt ++ PKW beschädigt ++

Leer - Radfahrerin schwer verletzt

Leer - Am Freitagnachmittag kam es gegen 17:00 Uhr in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Radfahrerin aus Leer schwer verletzt wurde. Die Frau befuhr die genannte Straße in Richtung Ostersteg, als sie von einer aus ihrer Sicht von rechts aus der Jahnstraße kommenden 26-jährigen PKW-Fahrerin aus Papenburg übersehen wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fahrradfahrerin, wobei diese sich schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein örtliches Krankenhaus. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß waren zudem Sachschäden an beiden Fahrzeugen entstanden.

Weener - Trunkenheitsfahrt

Weener - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,73 Promille war gegen Mitternacht ein 38-jähriger Weeneraner mit einem Pedelec in der Hauptstraße unterwegs. Die Polizei wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin alarmiert, weil der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung Fahrauffälligkeiten zeigte, schließlich alleinbeteiligt stürzte und sich leicht verletzte. Ein Atemalkoholtest lieferte den Beamten das genannte Ergebnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme.

Emden - PKW beschädigt

Emden - Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 16:00 Uhr, und Freitagvormittag, 11:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen Hyundai i30, der in der Lessingstraße abgestellt war. Der Täter beschädigte die Reifen der Fahrerseite, sodass die Luft aus diesen entwich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

