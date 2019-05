Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gebäude mit Sattelschlepper beschädigt und geflüchtet

Kandel, 22.05.2019 (ots)

Bereits am Mittwoch den 22.05.2019 gegen 19:30 Uhr beschädigte ein Sattelzug beim Rechts-Abbiegen von der Hauptstraße in die Bahnhofstraße in Kandel den Fensterladen eines Wohnhauses. Nach einer kurzen Fahrtunterbrechung setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Bienwald B9 fort. Auf der Zugmaschine sei ein polnisches Kennzeichen und an dem Auflieger ein spanisches Kennzeichen angebracht gewesen. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder zu dem Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell