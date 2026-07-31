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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Investmentversprechen: Frau verliert zehntausende Euro - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Kaiserslautern (ots)

Eine 69-jährige Frau aus dem Stadtgebiet ist Opfer eines Investmentbetrugs geworden und hat dabei mehr als 60.000 Euro an Betrüger verloren. Die Geschädigte war im Internet auf vermeintlich lukrative Anlageangebote hereingefallen. Im Vertrauen auf hohe Gewinnversprechen überwies sie mehrfach Geld auf verschiedene Konten, teilweise auch ins Ausland. Die Täter lockten sie mit der Aussicht auf mehrere hunderttausend Euro Gewinn. Erst als es zur angeblichen Auszahlung kommen sollte, durchschaute die Frau die betrügerische Masche und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Kriminaldirektion Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten warnen vor dieser Form des Betrugs und raten zu besonderer Vorsicht bei Investmentangeboten im Internet:

   - Keine voreiligen Überweisungen! Überweisen Sie niemals Geld an 
     unbekannte Personen oder Unternehmen, ohne deren Seriosität 
     vorher gründlich zu prüfen.
   - Vorsicht bei hohen Gewinnversprechen! Seien Sie skeptisch, wenn 
     Ihnen ungewöhnlich hohe Renditen oder sichere Gewinne 
     versprochen werden.
   - Prüfen Sie die Identität! Lassen Sie sich nicht unter Druck 
     setzen. Fordern Sie schriftliche Unterlagen an und prüfen Sie 
     die Identität der Anbieter.
   - Nutzen Sie offizielle Beratungsstellen! Im Zweifel: Nicht 
     zahlen! Holen Sie sich Rat bei der Verbraucherzentrale.
   - Melden Sie Verdachtsfälle! Falls Sie Opfer eines Betrugs 
     geworden sind, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. 
     |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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