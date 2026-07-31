Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Investmentversprechen: Frau verliert zehntausende Euro - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Kaiserslautern (ots)

Eine 69-jährige Frau aus dem Stadtgebiet ist Opfer eines Investmentbetrugs geworden und hat dabei mehr als 60.000 Euro an Betrüger verloren. Die Geschädigte war im Internet auf vermeintlich lukrative Anlageangebote hereingefallen. Im Vertrauen auf hohe Gewinnversprechen überwies sie mehrfach Geld auf verschiedene Konten, teilweise auch ins Ausland. Die Täter lockten sie mit der Aussicht auf mehrere hunderttausend Euro Gewinn. Erst als es zur angeblichen Auszahlung kommen sollte, durchschaute die Frau die betrügerische Masche und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Kriminaldirektion Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten warnen vor dieser Form des Betrugs und raten zu besonderer Vorsicht bei Investmentangeboten im Internet:

- Keine voreiligen Überweisungen! Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Unternehmen, ohne deren Seriosität vorher gründlich zu prüfen. - Vorsicht bei hohen Gewinnversprechen! Seien Sie skeptisch, wenn Ihnen ungewöhnlich hohe Renditen oder sichere Gewinne versprochen werden. - Prüfen Sie die Identität! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fordern Sie schriftliche Unterlagen an und prüfen Sie die Identität der Anbieter. - Nutzen Sie offizielle Beratungsstellen! Im Zweifel: Nicht zahlen! Holen Sie sich Rat bei der Verbraucherzentrale. - Melden Sie Verdachtsfälle! Falls Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. |erf

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