Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung, Schockanruf! Polizei warnt vor Telefonbetrügern!

Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (ots)

Die Polizei warnt erneut vor betrügerischen Anrufen. Am Mittwochnachmittag wurde eine 85-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Opfer einer besonders dreisten Betrugsmasche und übergab einem Betrüger einen fünfstelligen Geldbetrag.

Gegen 15 Uhr hatte die Frau einen Anruf von einem Mann erhalten, der sich als Rechtsanwalt vorstellte. Er behauptete, ihre Tochter habe einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht und müsse nun eine Kaution von mehreren zehntausend Euro zahlen - andernfalls drohe ihr die Inhaftierung.

Unter dem Druck der Situation willigte die Seniorin ein, die "Kaution" zu stellen, und vereinbarte eine Geldübergabe. Sie überreichte einem unbekannten Mann 19.000 Euro. Zuvor hatte die 85-Jährige dem Anrufer bereits ihre Ausweis- und Kontonummer mitgeteilt.

Von dem Geldabholer liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach ist er circa 1,65 Meter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Der Kurier wirkte gut gebräunt und hat braune Haare. Er trug ein braunes Oberteil, eine braune Hose und einen Rucksack.

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder ähnliche Anrufe erhalten haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen.

Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort betont: "Diese Betrugsmaschen werden immer perfider - und die Täter setzen gezielt auf den Schockmoment, um ihre Opfer unter Druck zu setzen. Wir werden nicht müde, zu warnen: Echte Behörden oder Anwälte verlangen niemals Geld am Telefon oder durch vermeintliche Kuriere. Geben Sie keine persönlichen Daten preis - nichts über ihre Familien- und Vermögensverhältnisse, keine Bankverbindungsdaten, Ausweisnummern oder Passwörter! Seien Sie misstrauisch, legen Sie auf und informieren Sie sofort die Polizei. Nur gemeinsam können wir diese Straftaten verhindern."

Besonders ältere Menschen sind häufige Ziele von Telefonbetrügern, Erfort empfiehlt daher: "Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern oder Nachbarn über diese Betrugsmaschen. Im Zweifel: Polizei anrufen!" Weiterführende Informationen und Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de. |erf

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