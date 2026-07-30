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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hohe Waldbrandgefahr in der Westpfalz

POL-PPWP: Hohe Waldbrandgefahr in der Westpfalz
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Kaiserslautern (ots)

Die anhaltende Trockenheit und die sommerlichen Temperaturen sorgen derzeit für eine hohe Waldbrandgefahr in der Westpfalz. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gilt in Teilen der Pfalz aktuell die Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5.

Bereits kleine Unachtsamkeiten können ausreichen, um einen Brand auszulösen. Die Polizei appelliert deshalb, auf offenes Feuer im oder am Wald sowie auf Feldern und Wiesen zu verzichten. Auch Zigaretten und Streichhölzer dürfen keinesfalls achtlos weggeworfen werden. Fahrzeuge sollten zudem nicht auf trockenem Gras abgestellt werden, da heiße Fahrzeugteile einen Brand verursachen können.

Wer Rauch oder Feuer bemerkt, sollte umgehend den Notruf 112 wählen und den Einsatzkräften den Brandort möglichst genau beschreiben.

Aktuelle Präventionshinweise, Warnmeldungen und Informationen aus der Westpfalz veröffentlicht das Polizeipräsidium auch über seinen WhatsApp-Kanal. Dieser ist unter https://s.rlp.de/whatsapp-westpfalz erreichbar. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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