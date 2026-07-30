Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jemand zu Hause? Einbrecher nutzen Abwesenheit aus

Kaiserslautern (ots)

Im Endspurt der Sommerferien, wenn viele Menschen noch verreist sind oder in die letzte Urlaubswoche starten, bietet sich Einbrechern Gelegenheit, in Wohnhäuser einzudringen. In der Bismarckstraße versuchten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochabend, in ein Wohnhaus einzubrechen. Auch in der Entersweiler Straße machten sich Einbrecher ans Werk. Am Dienstag versuchten sie, zwischen 8 Uhr und 14:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. In beiden Fällen machten sie sich an der Eingangstür zu schaffen, scheiterten jedoch - die Türen hielten den Einbruchversuchen stand.

Die Polizei rät insbesondere während der Urlaubszeit dazu, das eigene Zuhause möglichst gut gegen Einbrecher zu sichern. Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort gibt Tipps: "Offensichtliche Hinweise auf eine längere Abwesenheit, etwa überquellende Briefkästen oder dauerhaft geschlossene Rollläden, sollten vermieden werden. Hilfreich ist zudem eine aufmerksame Nachbarschaft, die das Haus im Blick behält und beispielsweise den Briefkasten leert. Türen und Fenster sollten stets verschlossen werden. Zusätzlichen Schutz bieten Alarmanlagen oder moderne Smart-Home-Technik." Wer verdächtige Personen bemerkt oder ungewöhnliche Wahrnehmungen macht, sollte dies umgehend der Polizei melden. Schon einfache Vorsichtsmaßnahmen können dazu beitragen, Einbrechern ihr Vorhaben zu erschweren oder sie ganz abzuschrecken. |erf

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