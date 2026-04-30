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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 61-Jähriger vermisst

POL-PPWP: 61-Jähriger vermisst
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Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Bei einer Vermisstensuche bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort eines 61-jährigen Mannes aus Meisenheim, beziehungsweise wo er zuletzt gesehen wurde. Der vollständige Name und ein Foto des Vermissten sind auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/wdKg9nF veröffentlicht.

Bei dem gesuchten Mann handelt es sich um Reinhard L. Er ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schmale Statur, braune, sehr kurz geschnittene Haare und trägt eine Brille. Zur Zeit hat der 61-Jährige einen Oberlippenbart und ist vermutlich mit einer grünen Tarnfleckhose bekleidet.

Bis zu seinem Verschwinden lebte Reinhard L. alleine und zurückgezogen. Er hat eine geistige Beeinträchtigung und steht unter Betreuung. Weil er nach einem verlängerten freien Wochenende nicht wie üblich zu seiner Arbeitsstelle kam, wurde der Betreuer verständigt, der ihn schließlich auch am 20. April als vermisst meldete. Umfangreiche Suchmaßnahmen und Recherchen haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, wohin der 61-Jährige gegangen sein und sich aktuell aufhalten könnte.

Ein Fahrzeug besitzt der Vermisste nicht und nutzt in der Regel auch keinen Öffentlichen Personennahverkehr, sondern ist zu Fuß unterwegs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise, wann und wo der Gesuchte zuletzt gesehen wurde, nehmen die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 oder die Polizeiinspektion Lauterecken unter 0631 369-14599 jederzeit entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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