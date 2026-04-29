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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufbruch-Serie: Unbekannte machen sich an Firmenwagen zu schaffen

Weilerbach/Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag versuchten Unbekannte mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet und Landkreis aufzubrechen. In Weilerbach schlugen die Diebe in der Friedenstraße und in der Straße "Am Palmenkreuz" zu, in Kaiserslautern waren Fahrzeuge in der Mennonitenstraße und Tirolfstraße betroffen. Bei drei Transportern scheiterten die Täter und hinterließen großen Sachschaden. In einen vierten Wagen in der Tirolfstraße konnten sie eindringen und stahlen eine Lampe der Marke Hilti. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 4.800 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen fanden die Aufbrüche zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, statt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wurden die Täter durch Videoüberwachung aufgezeichnet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter 0631 369-13312 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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