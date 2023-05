Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer fällt mehrfach auf - Geschädigte gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein 41-Jähriger ist am Dienstagmittag in der Innenstadt mehrfach aufgefallen. Die Polizei sucht zwei Frauen, die von dem Mann in einer Bank "Am Altenhof" gegen 13:30 Uhr mit einem Winkelblech beworfen wurden. Eine Fußstreife beobachtete den Mann dabei, wie er zunächst einen Aschenbecher aus dem Außenbereich einer Gaststätte entwendete. Die Polizisten stellten den Verdächtigen zur Rede. Nach der Anzeigenaufnahme erteilten die Einsatzkräfte dem 41-Jährigen einen Platzverweis. Kurze Zeit später belästigte der 41-Jährige in der Fackelstraße Passanten, so dass die Beamten ihn fesselten und in Gewahrsam nahmen. Währenddessen stellte sich heraus, dass der Mann zuvor zwei Frauen attackiert hatte. Es meldeten sich Zeugen, die angaben, dass er trotz eines bestehenden Hausverbots die Bank "Am Altenhof" betreten hatte. Als ihn ein Mitarbeiter zum Gehen bewegte, griff der 41-Jähirge nach einem Winkelblech einer Handwerksfirma und warf dieses in Richtung von zwei unbekannten Frauen. Vermutlich wurden die Frauen nicht getroffen. Sie entfernten sich vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit. Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen ein. Die Polizei bittet die beiden Frauen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, darum, sich unter Telefon 0631 369-2150 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |elz

