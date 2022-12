Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221209-2: Polizisten kontrollierten Autofahrer - Blutprobe

Bergheim (ots)

Aufmerksamer Zeuge gab entscheidende Hinweise

Am Donnerstagnachmittag (8. Dezember) haben Polizisten einen Autofahrer (44) in Bergheim kontrolliert. Der 44-Jährige muss sich in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, der im Bereich Stommeln hinter dem Verdächtigen gefahren sein soll, alarmierte gegen 17.45 Uhr die Polizei. Der Zeuge habe beobachtet, wie der Fahrer eines Kias in Schlangenlinien in Richtung Fliesteden gefahren sei. Er fuhr dem Kiafahrer nach und teilte den Beamten per Telefon regelmäßig seinen Standort mit.

Kurze Zeit später trafen Polizisten den Verdächtigen in seinem Auto im Bereich Glessen an. Der Mann hatte sein Auto geparkt. Sie kontrollierten den 44-Jährigen. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als zwei Promille an.

Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt im Krankenhaus wenig später entnahm. Zudem stellten sie den Führerschein des nunmehr Beschuldigten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

