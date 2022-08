Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufgebrochene Geldkassetten gefunden

Kaiserslautern (ots)

In einem Baustellenbereich in der Pariser Straße sind am Montag zwei aufgebrochene Geldkassetten gefunden worden. Beide sehen so aus, als wären sie schon längere Zeit der Witterung ausgesetzt, das heißt vermutlich lagen sie schon länger am jetzigen Fundort in Höhe des Hauses Nummer 15. Die Polizei geht davon aus, dass die Kassetten aus aufgebrochenen Zigarettenautomaten stammen. Bislang konnten sie noch keinem konkreten Fall zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die gesehen haben, wer die Geldkassetten abgelegt hat, oder die Hinweise geben können, wie lange sie schon dort lagen, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

