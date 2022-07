Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Passen Sie auf Ihren Geldbeutel auf!

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Während sie in einem Supermarkt in Kaiserslautern einkaufte, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag bestohlen worden. Wie die 49-Jährige bei der Polizei anzeigte, wurden ihr in dem Markt in der Mennonitenstraße der Geldbeutel und ihr Handy aus dem Einkaufskorb geklaut. Sie merkte es erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Aufgefallen war ihr vorher niemand, der sich in irgendeiner Weise verdächtig in ihrer Nähe aufgehalten hatte.

Auch einer 69-jährigen Frau in Enkenbach-Alsenborn ging es nicht besser. Sie war am Dienstagnachmittag zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Rosenhofstraße. Beim Bezahlen und Einpacken legte die Frau ihre Geldbörse im Kassenbereich ab. Ein unbekannter Täter nutzte den Moment der Unachtsamkeit und griff sich den Geldbeutel.

Am gleichen Nachmittag wurde auch eine Schwimmbadbesucherin in Enkenbach-Alsenborn Opfer eines Taschendiebs. Zwischen 14 und 18.30 Uhr machte sich offenbar jemand an der Tasche der jungen Frau zu schaffen und stahl aus ihrem Geldbeutel diverse Dokumente. Hinweise auf mögliche Täter konnte die 21-Jährige nicht geben.

Die positive Meldung zum Schluss: Es gibt auch noch ehrliche Finder! Am Mittwochabend sprach ein 13-jähriger Junge eine Fußstreife am Willy-Brandt-Platz an. Er hatte eine Geldbörse samt Inhalt gefunden und übergab sie den Beamten. Weil der rechtmäßige Eigentümer nicht erreicht wurde, wird das Portemonnaie ans Fundbüro der Stadt weitergeleitet. Der 25-Jährige kann es sich dort abholen. |cri

