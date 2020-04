Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Sitzbank gestohlen?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine selbst gebaute und etwa 130 Kilo schwere Sitzbank aus Holz ist in den vergangenen Tagen im Bereich Mehlingen gestohlen worden. Die rund zwei Meter große Bank war erst vor drei Wochen zwischen dem Friedhof im Ortsteil Baalborn und dem Sportplatz Sembach an einem Wirtschaftsweg aufgestellt worden. Sie verschwand vermutlich am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18./19.April.

Aufgrund der Größe und des Gewichts der Holzbank ist davon auszugehen, dass mehrere Täter gemeinsam am Werk waren und die Bank mit einem Fahrzeug, eventuell mit Anhänger, abtransportiert wurde. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat die Täter möglicherweise beim Verladen oder Abtransport beobachtet oder weiß, wo die Bank jetzt steht?

Als besonderes Kennzeichen trägt die Holzbank an einer Seite der Sitzfläche die weiße Aufschrift "W. Rettig".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit gern entgegen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell