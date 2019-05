Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz; Sindelfingen: Küchenbrand aufgrund glimmender Zigarette; Sindelfingen: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Am Montagmittag zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Aussteigen auf dem Hornbach-Parkplatz an der Böblinger Straße einen neben ihm geparkten VW Passat. Statt sich um den Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weg. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzten.

Sindelfingen: Küchenbrand aufgrund glimmender Zigarette

Vermutlich aufgrund einer glimmenden Zigarette entstand am Montagabend gegen 20:00 Uhr in der Maulbonner Straße in Sindelfingen ein Brand in einer Küche. Der Bewohner hatte eine Zigarette im Abfalleimer entsorgt, wodurch sich ein Schmorbrand entwickelte. Der Brand wurde durch den 50-jährigen Bewohner rechtzeitig bemerkt und größtenteils gelöscht. Zur vollständigen Bekämpfung der Glut war die Feuerwehr Sindelfingen mit 12 Einsatzkräften am Brandort. Auch der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und versorgte den 50-Jährigen, der durch Rauchgaseinwirkung leicht verletzt wurde. Der Sachschaden in der Küche beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Sindelfingen: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten und rund 24.000 Euro Sachschaden kam es am frühen Montagabend gegen 17:30 Uhr auf der Mahdentalstraße in Sindelfingen, Fahrtrichtung Autobahnauffahrt Sindelfingen-Ost. Ein 54-jähriger Ford-Fahrer übersah den vor ihm aufgrund eines Rückstaus stehenden SEAT und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde der SEAT auf einen vor ihm ebenfalls stehenden Subaru geschoben. Die Fahrer des SEAT und des Subaru wurden durch den Unfall leichtverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell