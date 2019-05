Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung und Verkehrsunfall in Böblingen

Ludwigsburg

Böblingen: Auto beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am vergangenen Freitag einen VW Polo, der zwischen 12:00 und 20:00 Uhr in einem Wohngebiet in der Bunsenstraße in Böblingen auf einem Besucherparkplatz abgestellt war. An dem Fahrzeug wurden im Frontbereich stark ausgeblichene Stellen festgestellt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Täter möglicherweise eine bislang unbekannte Flüssigkeit über den Wagen geschüttet hat. Dadurch wurde der Lack am Fahrzeug in noch unbekannter Höhe beschädigt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Zusammenstoß zwischen Pedelec-Fahrer

Beim Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer sind am Montag gegen 17:55 Uhr in Böblingen eine 58-jährige Frau schwer und ein 43-jähriger Mann leicht verletzt worden. Die 58-Jährige war stadteinwärts auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Schickardstraße unterwegs, wo sie vor einer Bahnunterführung in einer Rechtskurve mit dem entgegenkommenden 43 Jahre alten Pedelec-Fahrer zusammen gestoßen ist. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten die 58-Jährige in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfallhergangs müssen noch geklärt werden. Hierzu hat die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg die Ermittlungen übernommen.

