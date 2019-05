Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wahlplakate beschädigt - Tatverdächtiger gestellt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden in Bad Säckingen mehrere Wahlplakate beschädigt, eins davon wurde angezündet. Ein Tatverdächtiger konnte gestellt werden. Gegen 05:45 Uhr stand ein Wahlplakat in der Basler Straße in Flammen. Da nicht klar war, ob eine darunter befindliche Hecke auch brennt, wurde die Feuerwehr verständigt. Die Hecke war nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, jedoch brannte das Wahlplakat komplett ab, auch der Laternenmast, an dem dieses befestigt war, wurde leicht beschädigt. Nur eine halbe Stunde später konnten Zeugen sehen, wie ein Tatverdächtiger in der Friedrichstraße von einem beschädigten Wahlplakat weglief. Ein 23-jährige konnte in der Nähe auf einem Schulhof von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Er war deutlich alkoholisiert und räumte die Sachbeschädigung "aus Prinzip" ein. Weitere demolierte Wahlplakate lagen auf seinem Fluchtweg. Diese Taten stellte er jedoch in Abrede. Von den Taten betroffen waren unterschiedliche Parteien. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich dort zu melden.

