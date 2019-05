Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Feuerwehreinsatz; Tamm: Streit auf offener Straße-Zeugen gesucht; Freiberg am Neckar: nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Möglingen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Möglingen befand sich am Montag gegen 16.50 Uhr mit insgesamt 27 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen in der Hohenstaufenstraße in Möglingen im Einsatz. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte wohl Essen auf den eingeschalteten Herd gestellt und anschließend das Haus verlassen. Die Mahlzeit hatte sie mutmaßlich einfach vergessen. Das Essen begann im Topf zu kokeln und es entstand Rauch. Dieser löste den Rauchmelder aus. Während dessen kehrte die Bewohnerin zurück. Zeitgleich alarmierten aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr. Es war glücklicherweise zu keinem offenen Feuer gekommen. Sachschaden entstand nicht. Der Räume mussten lediglich belüftet werden.

Tamm: Streit auf offener Straße - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 12.45 Uhr einen Streit auf offener Straße im Bereich der Kreuzung der Frankfurter Straße und der Ludwigsburger Straße in Tamm beobachten konnten. Zunächst befanden sich ein 58 Jahre alter Audi-Fahrer und ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf der Bundesstraße 27 von Ludwigsburg in Richtung Bietigheim-Bissingen. Beide verließen die B 27 schließlich und fuhren weiter Richtung Tamm. In einer langgezogenen Kurve überholte der Audi-Lenker den Unbekannten auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Schließlich mussten beide PKW-Fahrer an der Ampel auf Höhe der Kreuzung Frankfurter Straße und Ludwigsburger Straße anhalten. Der Unbekannte sei nun aus seinem PKW ausgestiegen, habe mehrfach gegen den Audi geschlagen, den 58-jährigen Fahrer beleidigt und ihn zu einer körperlichen Auseinandersetzung aufgefordert. Der 58-Jährige ließ sich hiervon nicht beeindrucken. Er bog im weiteren Verlauf nach rechts ab in Richtung des Wohngebiets "Hohenstange". Der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem weißen Kleinwagen eines asiatischen Herstellers unterwegs war, nahm hierauf wohl die Verfolgung auf, gab dem Vorausfahrenden Lichthupe, hupte und fuhr dicht auf. Schließlich brach er seine Verfolgung ab. Der Mann soll etwa 180 cm groß und zwischen 45 und 50 Jahren alt sein, ist normal bis kräftig gebaut, hat auffällige dunkle und buschige Augenbrauen und trug einen braun-beigen Monteuranzug.

Freiberg am Neckar: nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Am Montagnachmittag beschlagnahmten Beamte des Polizeireviers Marbach am Neckar den Führerschein eines 68-jährigen Peugeot-Fahrers, der gegen 16.30 Uhr in der Mühlstraße in einen Unfall verwickelt und davon gefahren war. Der Mann kam beim Befahren der Straße vermutlich zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Volvo. Da er seine Fahrt hierauf unbeirrt fortsetzte, nahm ein 31 Jahre alter Zeuge, der sich hinter dem Peugeot-Lenker befand, die Verfolgung auf. Nahezu gleichzeitig wurde die Polizei verständigt. Die eingetroffenen Beamten stellten den Peugeot schließlich in der Nähe des Unfallorts fest. Im weiteren Verlauf kam auch der 68-jährige Fahrer hinzu. Die Polizisten bemerkten schließlich Atemalkoholgeruch bei ihm, worauf er einen Atemalkoholtest durchführte. Da dieser positiv verlief, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell