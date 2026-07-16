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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rennradfahrer von Auto angefahren

Kaiserslautern (ots)

In der Königstraße ist es am Mittwochabend zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Wie der 66-Jährige gegenüber der Polizei angab, war er gegen 20.20 Uhr mit seinem Rennrad von der Brandenburger Straße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein Pkw aus der Pirmasenser Straße kam und vor seiner Nase nach links in die Königstraße abbiegen wollte. Dabei erfasste der 29-jährige Autofahrer den Radler mit seinem Fahrzeug.

Der 66-Jährige wurde an Ellenbogen und Knie verletzt. Sein hochwertiges Rennrad wurde bei dem Zusammenstoß komplett zerstört. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt. Gegen den Autofahrer wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung strafrechtlich ermittelt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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