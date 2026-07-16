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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dreister Fahrraddieb

Kaiserslautern (ots)

Ein dreister Fahrraddiebstahl ist der Polizei am Mittwochnachmittag aus dem Gewerbegebiet West gemeldet worden. Hier spazierte ein unbekannter Mann kurz nach 14 Uhr in ein Fachgeschäft in der Merkurstraße und schaute sich um. Gegen 14.45 Uhr schnappte er sich ein hochwertiges E-Bike und fuhr einfach damit in Richtung Globus davon.

Zeugen beschrieben den Täter als kräftigen Mann mit blonden, kurzen Haaren. Er trug eine graue Hose und ein mintgrünes Oberteil. Näheres ist nicht bekannt.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein anthrazitfarbenes Pedelec der Marke Raymon im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei fragt: Wer war zur fraglichen Zeit im Gewerbegebiet unterwegs und hat den Mann mit dem E-Bike gesehen? Wer kennt die Person und kann nähere Hinweise geben? Wer weiß, wo sich das Pedelec jetzt befindet? Sachdienliche Informationen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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