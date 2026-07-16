Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hubschrauber-Team meldet Waldbrand

Kaiserslautern (ots)

Der aufmerksamen Besatzung des Polizeihubschraubers ist es zu verdanken, dass ein Waldbrand am Mittwoch glimpflich ausging. Das "Sperber"-Team war gegen 13.25 Uhr gerade im Luftraum über Kaiserslautern unterwegs, als es auf aufsteigenden Rauch aus einem Waldgebiet im Bereich Siegelbach aufmerksam wurde. Sofort verständigte die Besatzung die Führungszentrale des Polizeipräsidiums, die die Informationen umgehend an die Feuerwehr weitergab. Am Boden gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr, die betroffene Stelle schnell ausfindig zu machen und den Brand zu löschen, bevor sich die Flammen ausbreiten konnten.

Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar. Entsprechende Ermittlungen hierzu laufen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell