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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Konflikt im Straßenverkehr: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Humboldtstraße gerieten am Mittwoch, gegen 11 Uhr, zwei Autofahrer aneinander. Wie der Polizei bekannt wurde, kam es zu dem Konflikt, als ein Autofahrer einen 67-Jährigen bei einem Spurwechsel schnitt. Letzterer machte den Verkehrsrowdy mit Hupen darauf aufmerksam, doch der setzte noch einen drauf: Der Unbekannte fuhr neben den 67-Jährigen, ließ die Seitenscheibe herunter und rief ihm Beleidigungen und Bedrohungen zu. Zeugenangaben zufolge soll der Unruhestifter 50 bis 60 Jahre alt sein, dunkle Haare und eine eher kräftige Statur haben. Auffällig war außerdem seine dicke Hornbrille. Der Unbekannte soll einen schwarzen Kombi gefahren sein, möglicherweise handelt es sich um einen VW Passat. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung und suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer kann nähere Angaben zu dem Rowdy und seinem Fahrzeug machen? Wer hat Hinweise zur Identität des Unbekannten? Informationen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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