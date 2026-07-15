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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 66-Jährige stellt sich Rettungsdienst in den Weg

Kaiserslautern (ots)

Im St.-Quentin-Ring kam es am Dienstagnachmittag zu einem schockierenden Vorfall: Kurz nach 15 Uhr musste der Rettungsdienst dort einen Patienten wiederbeleben. Während des laufenden Einsatzes parkte eine 66-jährige Autofahrerin ihren Wagen unmittelbar vor dem Rettungsfahrzeug. Als der Transport in ein Krankenhaus starten sollte, weigerte sich die Frau, die Durchfahrt freizugeben. Auch zahlreiche Erklärungen der Sanitäter konnten sie nicht überzeugen, ihr Auto wegzufahren. Die Lebensretter informierten die Polizei und setzten die Reanimation im Rettungswagen für etwa zehn Minuten fort, bis die 66-Jährige schließlich doch den Weg räumte. Als die Beamten eintrafen, hatte sie sich schon davon gemacht. Da das Kennzeichen des Wagens feststand, konnte die Frau identifiziert werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Rettungskräfte und der Behinderung hilfeleistender Personen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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