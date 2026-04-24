Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall

Elmstein (ots)

Am 24.04.2026 gegen 18:10 Uhr kam es in Hauptstraße in Elmstein zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 59-jährige Motorradfahrer die L499 vom Johanniskreuz in Fahrtrichtung Lambrecht. Am Ortseingang von Elmstein, in der dortigen Baustelle, kam der Mann ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und in der Baustelle zu Fall. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht, auch erlitt der Mann durch den Sturz keine erkennbaren Verletzungen. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR. Da der Mann vor Ort nicht ansprechbar war, kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Schließlich wurde der Motorradfahrer zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

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