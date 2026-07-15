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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradunfall: Landstraße nach Johanniskreuz zeitweise gesperrt

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der L500, zwischen Johanniskreuz und Trippstadt, zu einem Motorradunfall. Ein 65-Jähriger war auf der kurvigen Strecke gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Ursächlich dafür war nach derzeitigem Ermittlungsstand seine unangepasste Geschwindigkeit. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Bei dem Sturz wurde auch das Gefährt des Bikers beschädigt. Mindestens 10.000 Euro Schaden lautet eine erste Einschätzung. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn musste die Landstraße für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Die freiwilligen Feuerwehren aus Trippstadt und Stelzenberg unterstützten die Polizei. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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