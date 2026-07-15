Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrüger erbeutet mehrere hundert Euro

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat mit Hilfe eines Messengerdienstes eine Seniorin um ihr Geld gebracht. Der Mann schrieb der Frau wochenlang, umwarb sie und forderte die 77-Jährige auf, ihm Geld zu schicken. Dieser Bitte kam die Seniorin nach und kaufte mehrere Gutscheinkarten, die sie dem vermeintlichen Freund schickte. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Frau wandte sich nun an die Polizei, die aufgrund des bisherigen Sachverhaltes wegen Betrugs gegen den Unbekannten ermittelt. Zudem wird davor gewarnt, auf diese Betrugsmasche - Love Scamming - einzugehen. Die Polizei Beratung rät: Überweisen Sie kein Geld, schicken Sie keine Gutscheine, sichern Sie hingegen alle Chats, blockieren Sie die Person und scheuen Sie sich nicht davor, Hilfe zu holen. |laa

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