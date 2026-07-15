PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrüger erbeutet mehrere hundert Euro

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat mit Hilfe eines Messengerdienstes eine Seniorin um ihr Geld gebracht. Der Mann schrieb der Frau wochenlang, umwarb sie und forderte die 77-Jährige auf, ihm Geld zu schicken. Dieser Bitte kam die Seniorin nach und kaufte mehrere Gutscheinkarten, die sie dem vermeintlichen Freund schickte. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Frau wandte sich nun an die Polizei, die aufgrund des bisherigen Sachverhaltes wegen Betrugs gegen den Unbekannten ermittelt. Zudem wird davor gewarnt, auf diese Betrugsmasche - Love Scamming - einzugehen. Die Polizei Beratung rät: Überweisen Sie kein Geld, schicken Sie keine Gutscheine, sichern Sie hingegen alle Chats, blockieren Sie die Person und scheuen Sie sich nicht davor, Hilfe zu holen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 13:14

    POL-PDKL: Auto kollidiert mit Bus

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagabend ist ein Überholvorgang in der Mannheimer Straße schlecht ausgegangen: Ein 41-Jähriger streifte mit seinem Auto einen Bus. Der Mann war stadtauswärts in Richtung Daniel-Häberle-Straße unterwegs, als der Busfahrer sein Gefährt auf dem rechten Fahrstreifen an einer Haltestelle stoppte. Der 41-Jährige überholte daher auf der linken Spur den Bus, scherte ein und wollte rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr der 45-jährige ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 13:07

    POL-PDKL: 38-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Bei Verkehrskontrollen ist einer Polizeistreife am Dienstagmittag ein Mann in der Fischerstraße auffallen. Der 38-jährige E-Scooterfahrer wirkte berauscht. Die Beamten gingen der Vermutung nach und kontrollierten ihn. Der Verdächtige reagierte aggressiv und verhielt sich unkooperativ. Die Einsatzkräfte konnten den Rollerfahrer letztlich beruhigen. Er gab an, Drogen konsumiert zu haben. Ein ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:39

    POL-PDKL: Unfall: Wer hatte Grün?

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstag kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Logenstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße. Dort stießen eine 26-jährige Fahrradfahrerin und ein 36 Jahre alter Autofahrer zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Radfahrerin aus der Rudolf-Breitscheid-Straße nach links in die Logenstraße einbiegen. Der Dacia-Fahrer befand sich bereits auf der Logenstraße und wollte an der dortigen Ampel weiter geradeaus in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren