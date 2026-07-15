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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto kollidiert mit Bus

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend ist ein Überholvorgang in der Mannheimer Straße schlecht ausgegangen: Ein 41-Jähriger streifte mit seinem Auto einen Bus. Der Mann war stadtauswärts in Richtung Daniel-Häberle-Straße unterwegs, als der Busfahrer sein Gefährt auf dem rechten Fahrstreifen an einer Haltestelle stoppte. Der 41-Jährige überholte daher auf der linken Spur den Bus, scherte ein und wollte rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr der 45-jährige Busfahrer weiter und beide Fahrzeuge kollidierten. Zwar versuchte der Omnibusfahrer noch zu bremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Ein Fahrgast stürzte und verletzte sich durch das Manöver am Arm. Sowohl am Auto als auch am Bus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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