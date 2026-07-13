POL-PDKL: Grill löst Polizeieinsatz aus

Enkenbach-Alsenborn/Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen in einem Fall von dem Herbeiführen einer Brandgefahr aufgenommen. Bereits am Freitag gegen 22 Uhr kam es an der B48 bei Alsenborn zu einem Flächenbrand. Zeugen meldeten das der Feuerwehr und der Polizei. Ersten Erkenntnissen nach haben zwei Unbekannte Feuerwerkskörper auf dem trockenen Feld gezündet und so den Brand ...

mehr