Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Grill löst Polizeieinsatz aus
Kaiserslautern (ots)
Der Polizei ist am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr Brandgeruch an einem Hotel in der Eselsfürth gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass es sich um kein Feuer, sondern um einen Holzkohlegrill handelte. Dieser rauchte so stark, dass es Zeugen auffiel. |laa
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