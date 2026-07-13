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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Grill löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei ist am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr Brandgeruch an einem Hotel in der Eselsfürth gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass es sich um kein Feuer, sondern um einen Holzkohlegrill handelte. Dieser rauchte so stark, dass es Zeugen auffiel. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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